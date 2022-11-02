Уфа, , 12:03 — REGNUM Объемы сырьевого сектора в Башкирии выросли на 22,5% с января по сентябрь 2022 года. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба регионального правительства.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

По результатам девяти месяцев текущего года индекс промышленного производства в регионе составил 103,1%, при этом основным драйвером роста стало развитие трех секторов промышленного производства: сырьевого (122,5%), обрабатывающего (100,6%) и энергетического (101,1%).

«Сегодня в республике осуществляются девять мер поддержки промышленности на общую сумму более 1,5 млрд рублей», — приводит пресс-служба слова заместителя премьер-министра правительства региона — министра промышленности, энергетики и инноваций республики Александра Шельдяева.

Отмечается, что локомотивами роста в Башкирии являются производители фармацевтических изделий (фиксируется рост на 27,2% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года), электрического оборудования (+51,5%), мебели (+26,9%).

По словам Шельдяева, уверенно себя чувствуют производители металлических изделий, химических продуктов, резиновой, пластмассовой и бумажной продукции, летательных аппаратов.

Сообщается, что не все предприятия Башкирии в новых экономических реалиях функционируют стабильно. Снижение фиксируют производители неметаллической минеральной продукции, текстильных, кожаных изделий, одежды, оптической и электронной продукции, автотранспортных средств, предприятия по обработке древесины, добыче металлических руд. Для них в регионе вырабатываются особые механизмы по выходу из кризиса и дальнейшему развитию, пояснили в пресс-службе.