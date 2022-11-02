Москва, , 11:59 — REGNUM В России спортом занимаются 63% граждан. Мужчины проводят регулярные тренировки чаще женщин — 18% против 14%. Таковы результаты исследования ИХ «Ромир».

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Всего среди опрошенных регулярно занимаются спортом 16%, только иногда — 47%. Совсем не занимаются физкультурой 37%, что больше на 4%, чем в феврале 2022 года.

Для каждого четвертого респондента (23%) занятия спортом — это способ борьбы со стрессом. Чем выше доход, тем чаще люди занимаются спортом: в низкодоходной группе — 58%, со средним доходом - 59%, с высоким доходом – 70%.

Опрос проведен в сентябре 2022 года. Опрошены более 10 тысяч жителей России.

ИА REGNUM ранее сообщало, в России занимаются спортом или физкультурой более половины граждан (56%).

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