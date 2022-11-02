Селемджинский район, , 12:04 — REGNUM В Селемджинском районе Амурской области на мосту через реку Малый Караурак застрял грузовик. ЧП сделало невозможным проезд автомобилей по мостовому переходу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября в пресс-службе администрации муниципалитета.

Мост Наталья Федотова © ИА REGNUM

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Большегруз частично повредил покрытие и ограждение моста, а также провалился вниз одним колесом. Техника застряла. На участке создали объезд, но он возможен только по воде на автомобилях высокой проходимости. Последствия ЧП на мосту ликвидирует компания АО УК «Петропавловск».

Грузовик, по вине которого стал невозможен проезд по мосту, принадлежит компании ООО «Албынский рудник», которая занимается добычей золота, серебра и металлов платиновой группы. Недропользователю направлено письмо с претензиями и требованием отремонтировать мост.

Как сообщало ИА REGNUM, слишком тяжёлый грузовик в конце октября повредил деформационный шов моста через треку Зея в Благовещенске. Участок экстренно отремонтировали в течение дня, движение по мосту пришлось временно ограничить.