Херсон, 2 ноября, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Во время разведывательно-поисковых мероприятий, проведенных на северо-западе Херсонской области, спецназовцы Росгвардии обнаружили более 1,5 тысяч боеприпасов ВСУ. Об этом 2 ноября ИА REGNUM заявилии в пресс-службе ведомства.

фото пресс-службы Росгвардии Найденные боеприпасы

Как оказалось, в тайнике были спрятаны свыше 400 мин калибром 120 мм, более 1000 артиллерийских снарядов калибром 125 мм и 152 мм, а также около 120 взрывателей. Боеприпасы противника переданы подразделениям, принимающим непосредственное участие в боевых действиях. непригодные для использования мины и снаряды уничтожены.

Стоит отметить, что информацию о местонахождении боеприпасов росгвардейцам сообщили местные жители.