Москва, , 11:55 — REGNUM 12 регионов России на сегодняшний день уже закончили программу расселения аварийного жилья. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября, об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе «правительственного часа» в Совфеде.

Аварийное жилье Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«У нас важная программа — это расселение аварийного жилья. Могу сказать, что по старой программе мы идем с опережением. Мы ее закончим в большинстве регионов раньше срока. На сегодняшнюю дату уже 12 регионов закончили программу и стал остро вопрос подготовки новой программы. Мы утвердили новые подходы», — сказал он.

Хуснуллин отметил, что на 2023–2024 год в бюджете заложены 45 млрд рублей, на которых будут отрабатываться новые подходы к расселению аварийного жилья, то которое признано с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года.

«То есть это еще порядка 2 млн квадратных метров», — пояснил вице-премьер РФ.

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