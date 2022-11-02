Ярославль, , 12:05 — REGNUM Депутаты Ярославской областной думы Антон Капралов («Единая Россия»), Эльхан Мардалиев (КПРФ) и депутат муниципалитета Ярославля Анатолий Каширин («Справедливая Россия») обратились к городским властям, с требованием вернуть на Волжский бульвар историческую чугунную ограду. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Волжский бульвар напоминает замороженную стройплощадку

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что чугунная ограда с одной стороны бульвара исчезла летом. Сам бульвар является объектом культурного наследия. Власти заявили, что увезли её «для ремонта», хотя в ремонте чугун в принципе не нуждается. Кроме того, именно пропавшая часть была наиболее целой. Мэрия обещала восстановить ограду до 1 ноября, но этого не произошло.

Антон Капралов написал обращение к директору департамента городского хозяйства мэрии Ярославу Овчарову и директору департамента градостроительства Николаю Белякову.

«Чугунная ограда Волжского бульвара является важным элементом исторического облика города. Её отсутствие вызывает крайнее недовольство и возмущение жителей. По информации МБУ «Горзеленхозстрой» чугунное ограждение снято в связи с проведением ремонтных работ и будет установлено в срок до 01.11.2022. На момент подготовки обращения 01.11.2022 года, ограждение не восстановлено», — написал Антон Капралов.

На основании этого Капралов потребовал от Овчарова и Белякова принять меры по восстановлению исторической чугунной ограды в кратчайшие сроки. Подобные обращения были направлены Анатолием Кашириным и Эльханом Мардалиевым, которые дополнительно попросили разъяснить, где находится ограда сейчас.

«У людей складывается ощущение, что эти заборы утеряны», — прокомментировал сложившуюся ситуацию корреспонденту ИА REGNUM Эльхан Мардалиев.

О реакции властей пока неизвестно. Редакция ИА REGNUM просит мэрию показать, где именно находится ограда и в каком она состоянии сейчас.

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