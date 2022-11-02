Ярославль, 2 ноября 2022, 13:39 — REGNUM В городском поселении Пошехонье Ярославской области бюджет на 2023 год не будет принят в этом году из-за конфликта, который привёл к сложению полномочий четырьмя депутатами. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Противостояние между председателем местного совета депутатов Анатолием Кудрявцевым и главой городского поселения Алексеем Румянцевым началось летом этого года из-за казалось бы малозначимого вопроса — присуждения звания «Почётный гражданин города Пошехонья». Председатель внёс кандидатуру художника Алексея Власова, а администрация поддерживала руководителя ветеранской организации работников органов местного самоуправления Зою Синкевич.
Стоит отметить, что в совете 5 депутатов (включая самого Анатолия Кудрявцева) представляли КПРФ, а 5 — «Единую Россию». По уставу совета решения принимаются большинством голосов от общего числа депутатов. То есть для принятия решения необходимо 6 голосов «за».
22 июля совет рассмотрел вопрос о кандидатурах на звание почётного гражданина. За художника проголосовал 1 депутат, за ветерана — 5.
Глава администрации Алексей Румянцев своё решение не изменил, и Анатолий Кудрявцев в знак протеста написал заявление о сложении с себя депутатских полномочий. Его примеру последовали ещё три депутата-коммуниста — Татьяна Астафьева, Андрей Куприянов и Нина Кустова.
Один избранный от КПРФ остался в совете. 6 человек достаточно для принятия простых решений, но для некоторых решений требуется две трети голосов. Это самые важные решения — например, о бюджете.
Пошехонская прокуратура не нашла нарушений в ситуации с присвоением почётного звания. Тогда в областную прокуратуру обратилась депутат облдумы от КПРФ Елена Кузнецова. Как говорится в ответе депутату, прокуратура области установила, что «главой городского поселения необоснованно подписано решение № 13 о присвоении звания «Почётный гражданин города Пошехонье». Иначе говоря, председатель совета был прав.
Кудрявцев говорит, что ничего не имеет против Зои Синкевич, считает её достойным человеком. Выступил он против неуважительного отношения исполнительной власти к депутатам.
Сейчас прокуратура внесла протест на решение о присвоение почётного звания. Кроме того, прокурору Пошехонского района указано на необоснованность его ответа на первое обращение Кудрявцева.
Депутат областной думы, председатель комитета по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления Эльхан Мардалиев видит в сложившейся ситуации признаки системного конфликта.
Довыборы недостающих депутатов в Пошехонье планируют назначить на январь 2023 года. Первый месяц город будет жить без утверждённого бюджета. Это не повлияет на выплату зарплаты бюджетникам и другие необходимые расходы — закон в таком случае позволяет использовать параметры прошлого года. При этом город может быть исключён из программ, которые финансируются из вышестоящих бюджетов, то есть лишиться средств на развитие.
Отметим, что это не первый подобный конфликт в Ярославской области. Так в Переславле-Залесском депутаты не смогли выбрать главу городского округа, а затем назначить конкурс на должность главы.
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