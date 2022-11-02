Ярославль, , 13:39 — REGNUM В городском поселении Пошехонье Ярославской области бюджет на 2023 год не будет принят в этом году из-за конфликта, который привёл к сложению полномочий четырьмя депутатами. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пошехонье Wikimedia.org

Противостояние между председателем местного совета депутатов Анатолием Кудрявцевым и главой городского поселения Алексеем Румянцевым началось летом этого года из-за казалось бы малозначимого вопроса — присуждения звания «Почётный гражданин города Пошехонья». Председатель внёс кандидатуру художника Алексея Власова, а администрация поддерживала руководителя ветеранской организации работников органов местного самоуправления Зою Синкевич.

Стоит отметить, что в совете 5 депутатов (включая самого Анатолия Кудрявцева) представляли КПРФ, а 5 — «Единую Россию». По уставу совета решения принимаются большинством голосов от общего числа депутатов. То есть для принятия решения необходимо 6 голосов «за».

22 июля совет рассмотрел вопрос о кандидатурах на звание почётного гражданина. За художника проголосовал 1 депутат, за ветерана — 5.

«Ни один из кандидатов не набрал нужного числа голосов. Я сказал, что не подпишу решение совета. Но глава администрации сказал, что моя подпись не нужна. И на следующий день в газете пишут, что совет принял решение, и на основании этого глава администрации присвоил звание. Считаю, что город должен жить по закону, а не по понятиям. Я сказал, что если не измените решение, я не буду с вами работать», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM бывший председатель муниципального совета городского поселения Пошехонье Анатолий Кудрявцев.

Бывший председатель совета Анатолий Кудрявцев yarkprf.ru

Глава администрации Алексей Румянцев своё решение не изменил, и Анатолий Кудрявцев в знак протеста написал заявление о сложении с себя депутатских полномочий. Его примеру последовали ещё три депутата-коммуниста — Татьяна Астафьева, Андрей Куприянов и Нина Кустова.

Так выглядит список совета депутатов admgorposh.ru

Один избранный от КПРФ остался в совете. 6 человек достаточно для принятия простых решений, но для некоторых решений требуется две трети голосов. Это самые важные решения — например, о бюджете.

«Чтобы принять бюджет, по уставу должны быть 2/3 голосов и сами изменения в устав должны быть 2/3. Соответственно, мы не можем сейчас этого сделать. Вышло 4, всего в муниципальном совете 10 человек. С ними разговаривали, им объясняли, что если они выйдут, то ни администрация, ни муниципальный совет не сможет принять бюджет на 2023 год. Соответственно, это очень сильно повлияет на участие в разных программах. Мы сейчас дополнительно изыскиваем деньги на выборы — 800 тысяч с лишним. Для нас это очень большая неприятность, для бюджета. Мы не можем выполнить ряд работ из-за того, что получилось вот так. К сожалению», — сказал корреспонденту ИА REGNUM глава городского поселения Алексей Румянцев.

глава Пошехонья Алексей Румянцев admgorposh.ru

Пошехонская прокуратура не нашла нарушений в ситуации с присвоением почётного звания. Тогда в областную прокуратуру обратилась депутат облдумы от КПРФ Елена Кузнецова. Как говорится в ответе депутату, прокуратура области установила, что «главой городского поселения необоснованно подписано решение № 13 о присвоении звания «Почётный гражданин города Пошехонье». Иначе говоря, председатель совета был прав.

Кудрявцев говорит, что ничего не имеет против Зои Синкевич, считает её достойным человеком. Выступил он против неуважительного отношения исполнительной власти к депутатам.

«Сложение депутатских полномочий после трёхмесячного противостояния, по сути, является одной из форм борьбы со злом и несправедливостью, способом привлечь внимание избирателей к негативным явлениям во властных структурах местного самоуправления», — пояснил Кудрявцев свою позицию в посте на своей странице ВКонтакте.

Сейчас прокуратура внесла протест на решение о присвоение почётного звания. Кроме того, прокурору Пошехонского района указано на необоснованность его ответа на первое обращение Кудрявцева.

Депутат областной думы, председатель комитета по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления Эльхан Мардалиев видит в сложившейся ситуации признаки системного конфликта.

«Не должно быть такого в работе двух ветвей власти, когда нарушается закон и игнорируется мнение председателя совета. Главы не избираются населением, а депутаты избираются. Связь с представителями народа у глав утеряна. Нет механизмов, которые бы заставляли их взаимодействовать. Решения продавливаются: я так решил и так будет, а вы здесь никто», — поделился своим мнением Эльхан Мардалиев.

Довыборы недостающих депутатов в Пошехонье планируют назначить на январь 2023 года. Первый месяц город будет жить без утверждённого бюджета. Это не повлияет на выплату зарплаты бюджетникам и другие необходимые расходы — закон в таком случае позволяет использовать параметры прошлого года. При этом город может быть исключён из программ, которые финансируются из вышестоящих бюджетов, то есть лишиться средств на развитие.

Отметим, что это не первый подобный конфликт в Ярославской области. Так в Переславле-Залесском депутаты не смогли выбрать главу городского округа, а затем назначить конкурс на должность главы.

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