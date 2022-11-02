Казань, , 12:09 — REGNUM В Казани по факту возгорания в электрощитке жилого дома, в результате которого пострадали три человека, возбуждено уголовное дело. Об этом 2 ноября сообщает следственное управление СКР по РТ.

Пожарный Николай Хижняк © ИА REGNUM

В одном из многоквартирных домов по улице Декабристов в результате возгорания в электрощитке пострадали три человека, в том числе лежачая пенсионерка.

По предварительным данным, изношенная электропроводка могла стать причиной возгорания.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Напомним, в Воронеже загорелись электрощитки на семи этажах многоэтажного жилого дома.

Читайте также: В Татарии пожарные извещатели предотвратили гибель более 40 человек