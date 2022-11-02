Донецк, , 11:55 — REGNUM Союзные войска продвинулись в населённом пункте Марьинка и заняли там новые позиции. Об этом 2 ноября рассказал глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в своём телеграм-канале.

Денис Пушилин Иван Шилов, ИА REGNUM

«На марьинском направлении также есть определённые успехи, и есть новые занятые позиции в самой Марьинке», — сказал он.

Также глава ДНР уточнил, что союзные силы в данный момент ведут бои за Павловку и продолжают атаки в направлениях Невельского, Опытного и Первомайского. При этом Пушилин уточнил, что на краснолиманском направление складывается наиболее сложная ситуация.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что войска ДНР совместно с Вооруженными силами России уничтожили за сутки до 40 боевиков ВСУ.