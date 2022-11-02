Вашингтон, , 11:54 — REGNUM Официальные лица США обеспокоены возможной закупкой Россией дополнительного более совершенного оружия у Ирана для применения в рамках специальной военной операции на территории бывшей УССР, заявили 2 ноября в пресс-службе Пентагона.

Пентагон Иван Шилов © ИА REGNUM

«У нас есть опасения, что Россия может также попытаться приобрести у Ирана дополнительные передовые боеприпасы, например, ракеты класса «земля-земля», для использования [на территории бывшей УССР]», — отметил генерал Пэт Райдер.

По его словам, Иран уже передал России беспилотники для нанесения ударов по целям на территории бывшей УССР, и Вашингтон ожидает, что Москва, «вероятно, будет добиваться большего их количества».

Накануне телеканал CNN сообщил, что Иран готовится отправить в Россию еще около 1000 единиц оружия, в том числе больше беспилотников и впервые баллистические ракеты малой дальности класса «земля-земля».