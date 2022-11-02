Кострома, 2 ноября, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Жителю Костромы не удалось оспорить решение призывной комиссии, помешавшее ему отправиться в зону специальной военной операции добровольцем. В удовлетворении иска мужчине отказал Димитровский районный суд города.

Наталья Диева Военные

Мужчина оспаривал решение комиссии о зачислении его в запас с выдачей справки взамен военного билета. Оно было принято в июне текущего года. Призывная комиссия решила, что костромич уклонился от прохождения срочной службы.

«Гражданин с вышеуказанным решением призывной комиссии не согласился, поскольку являясь физически подготовленным человеком, желая участвовать в специальной военной операции, обратился в суд с административным иском о признании незаконным решения (заключения) призывной комиссии», — сообщили в суде.

Костромич указал, что комиссариат не вручал ему уведомлений, он не прошёл службу «по независящим от него основаниям». На суде выяснилось, что истец менял место жительства, но не сообщал об этом военным. В частности, костромич жил два года в Крыму и не встал на учёт в местный военкомат. Рассмотрев дело, суд пришёл к выводу, что мужчина уклонялся от явки в военный комиссариат и не стал удовлетворять его иск. Решение суда вступило в законную силу.

Отметим, что ранее Костромской районный суд рассматривал другое дело о мобилизации. Мужчине, захотевшему отправиться в зону СВО добровольцем, на 6 месяцев отсрочили исполнение наказания в виде ограничения свободы за нарушение правил дорожного движения.