Ярославль, 2 ноября, 2022, 12:27 — ИА Регнум. В ветеринарных клиниках Ярославля заканчиваются импортные лекарства и, в связи с этим, временно не проводятся некоторые виды медицинских услуг. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала волонтёр приюта «Самые активные хвосты» Елена Пыркина.

(сс) jaminriverside У ветеринара

«В основном все ветеринары работают с импортными препаратами. Но из-за того, что сейчас с поставками в Россию возникли проблемы, они закончились. Эти лекарства были эффективнее и безопаснее отечественных, так как намного легче переносились животными. Без наркоза проведение операций попросту невозможно. При этом далеко не у всех препаратов есть российские аналоги. В будущем отсутствие эффективного лечения приведёт к вспышкам многих заболеваний и массовым смертям животных. Сложившаяся ситуация — вопрос жизни и смерти», — рассказала волонтёр Елена Пыркина.

Корреспондент ИА REGNUM связался с ветклиниками Ярославля. Ветеринары подтвердили отсутствие импортных препаратов. Большинство специалистов просто переходит на отечественные лекарства.

«Вакцинацию собак сейчас проводим, для кошек у нас препаратов нет. Наркоз мы используем от российского производителя. Раньше работали на импортных препаратах, теперь на отечественных. Многие лекарства пропали», — рассказал работник ветеринарной клиники доктора Седова.

«Препараты пока есть, работаем на запасах. Наркоз используем импортный, а вакцина отечественная», — сообщили в ветеринарной клинике «Миллион друзей».

«У нас работа не останавливается. Есть отечественные препараты. Проходит и вакцинация, и стерилизация и кастрация. Вакцина есть чешская, но в основном лекарства уже российского производства», — сказали в ветклинике «Велис».

Впрочем, сами сотрудники ветклиник не считают ситуацию критической, хоть и говорят о значительном сокращении импортных препаратов. Некоторые клиники работают на «старых запасах». Так или иначе, все сходятся в одном — лечить животных всё равно будут, работа не остановится.