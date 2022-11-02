Тбилиси, 2 ноября, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Уровень инфляции в Грузии, скорее всего, начнёт снижаться во второй половине следующего года. Об этом 2 ноября заявил журналистам глава Национального банка Коба Гвенетадзе.

Инфляция

«Мы видим, как мировой товарный индекс снижается, и это должно отразиться на Грузии», — сказал глава Нацбанка.

Гвенетадзе отметил, что развитию экономики также способствуют рост курса лари на валютном рынке и приток мигрантов.

Напомним, по итогам девяти месяцев 2022 года годовой уровень инфляции составил 11,5%. Целевой показатель, заложенный в бюджет, составляет 3%. Высокая инфляция в стране сохраняется с начала 2021 года.