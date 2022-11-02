Чебоксары, , 11:51 — REGNUM В столице Чувашии к административной ответственности за дрифт в центре города возле зданий МВД и УФСБ привлечён водитель «Мерседеса». На жителя Казани и его пассажира составлено 12 административных протоколов, также в ходе досмотра в салоне иномарки обнаружены телефоны, множество банковских и сим-карт. Об этом сообщает УМВД по городу Чебоксары.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

На белый «Мерседес» обратила внимание сотрудница центра управления нарядами столичной полиции: отмечается, что 1 ноября около 20:20 иномарка совершал дрифт возле памятника Ленину на площади Республики. В ходе разбирательств правоохранители установили, что за рулём находился 19-летний житель Казани, не имеющий водительского удостоверения и с внешними признаками опьянения.

В отношении водителя составлены протоколы и материалы об административных правонарушениях по пяти статьям КоАП РФ, в том числе по четырём фактам выезда на встречную полосу. В полиции сообщают, что владельцем иномарки являлся 20-летний пассажир, которого привлекут к ответственности по трём статьям КоАП РФ.

Всего сотрудники Госавтоинспекции составили 12 административных материалов.

«В ходе досмотра в салоне автомобиля обнаружены сотовые телефоны, множество банковских и сим-карт, а также денежные средства», — говорят в УМВД.

Иномарку поместили на спецстоянку. Правоохранители выясняют все детали происшествия.

Напомним, что в мае 2022 года в Чебоксарах полицейские пресекли попытку проведения нелегального массового заезда, на ряд водителей составлены административные протоколы.

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Как сообщало ИА REGNUM , в мае 2022 года в Чебоксарах был задержан 18-летний водитель Audi A6, которого подозревают в гонках со стражами порядка. Правоохранители полагают, что он мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

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