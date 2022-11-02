Донецк, 2 ноября, 2022, 11:51 — ИА Регнум. В 2022 году урожай ранних зерновых и зернобобовых культур в Донецкой Народной Республике превысил на 80% показатели 2021 года. Об этом заявил председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.

Donland.ru Урожай

По его словам, труженики села собрали богатый урожай — намолочено 689,6 тыс. тонн зерна. Земледельцами пройдено 237,5 тыс. гектаров полей.

«Республика обеспечена зерном пшеницы и ячменя, имея при этом экспортный потенциал. Мукой, хлебом и хлебобулочными изделиями предприятия ДНР также обеспечивают внутренний спрос», — цитирует Хоценко «Донецкое агентство новостей».

В ДНР работают 34 хлебопекарных предприятия. В 2022 году пекари произвели почти 41 тыс. тонн хлеба и хлебобулочных изделий.