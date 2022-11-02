Москва, 2 ноября 2022, 11:50 — REGNUM Нахождение в юрисдикции Нидерландов телекоммуникационного холдинга Veon, владеющий бизнесом российского «Билайн», значительно усложнило в начале года возможности развития оператора сотовой связи с начала 2022 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

Вышка мобильной связи
Вышка мобильной связи
Pixabay.com
«В очередной раз вмешалась геополитика. «Билайн» имеет порядка 50 млн абонентов и продолжает весьма устойчивое и успешное развитие, это хорошо заметно и в Москве, и в отдаленных российских регионах.
Вполне очевидно, что юридическое владение компанией холдингом из недружественной страны привел к серьезным трудностям и во взаимодействии с государством, и в реализации амбициозных инвестиционных программ, запуске новых сервисов.
Весьма странным смотрелось еще и несколько лет назад наличие у прославленных российских компаний, владеющих по сути народными брендами, штаб-квартир в странах ЕС.
Это. кстати, касается и «Яндекса», который де-юре не такой уж и российский, а голландский. Получается, что сгенерированные финансовые потоки и развитие передовых отраслей в России по-прежнему зависимы от недружественных юрисдикций сегодня.
Рынок сегодня в первой половине дня очень позитивно реагирует на новость. Депозитарные расписки Veon выросли в начале биржевых торгов почти на 22%, до ₽27,45 за бумагу.
Инвестиционный потенциал роста в бумагах весьма ограничен ввиду многолетнего последовательного снижения доходности в отрасли, конкуренция на насыщенном рынке достигла практически апогея», — пояснил экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, нидерландский холдинг VEON, который владеет мобильным оператором «Вымпелком», начал процесс продажи своего бизнеса в России.

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