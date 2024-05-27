Москва, 2 ноября, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Нахождение в юрисдикции Нидерландов телекоммуникационного холдинга Veon, владеющий бизнесом российского «Билайн», значительно усложнило в начале года возможности развития оператора сотовой связи с начала 2022 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

Pixabay.com Вышка мобильной связи

«В очередной раз вмешалась геополитика. «Билайн» имеет порядка 50 млн абонентов и продолжает весьма устойчивое и успешное развитие, это хорошо заметно и в Москве, и в отдаленных российских регионах.

Вполне очевидно, что юридическое владение компанией холдингом из недружественной страны привел к серьезным трудностям и во взаимодействии с государством, и в реализации амбициозных инвестиционных программ, запуске новых сервисов.

Весьма странным смотрелось еще и несколько лет назад наличие у прославленных российских компаний, владеющих по сути народными брендами, штаб-квартир в странах ЕС.

Это. кстати, касается и «Яндекса», который де-юре не такой уж и российский, а голландский. Получается, что сгенерированные финансовые потоки и развитие передовых отраслей в России по-прежнему зависимы от недружественных юрисдикций сегодня.

Рынок сегодня в первой половине дня очень позитивно реагирует на новость. Депозитарные расписки Veon выросли в начале биржевых торгов почти на 22%, до ₽27,45 за бумагу.

Инвестиционный потенциал роста в бумагах весьма ограничен ввиду многолетнего последовательного снижения доходности в отрасли, конкуренция на насыщенном рынке достигла практически апогея», — пояснил экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, нидерландский холдинг VEON, который владеет мобильным оператором «Вымпелком», начал процесс продажи своего бизнеса в России.

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