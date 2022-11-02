Грозный, , 11:49 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об условиях набора добровольцев для участия в специальной военной операции. Он рассказал о программе подготовки в университете спецназа в Гудермесе и о полагающихся выплатах для выразивших желание стать защитниками Родины.

Спецоперация Иван Шилов © ИА REGNUM

Отметив, что Российский унверситет спецназа «по праву считается главной российской площадкой по подготовке добровольческих сил», Кадыров подчеркнул, что занятия с добровольцами проводят «лучшие инструкторы мира». Они делятся с бойцами всем своим опытом и профессиональными секретами и навыками, которые помогут «будущим воинам в совершенстве отточить боевое мастерство».

«Подготовительные мероприятия включают в себя курсы тактической и огневой подготовки, полевой медицины, топографии и ориентирования на местности, снайпинг, стрельбу из гранатомета и многое другое. Во время занятий для бойцов обеспечивается комфортабельное проживание с трехразовым питанием», — написал глава Чечни в своем телеграм-канале.

Что касается выплат, то, по словам Кадырова, добровольцам возмещают все расходы на дорогу до Грозного. За счет Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова их обеспечивают современной экипировкой.

«После прохождения подготовки бойцы имеют возможность заключить контракт с Министерством обороны РФ сроком на три месяца», — подчеркнул чеченский лидер.

Он также отметил, что все желающие стать добровольцами могут обратиться в мэрию Грозного либо позвонить по указанным им в посте в телеграм-канале телефонам.

Как ранее сообщалось, в Чечне формируются отряды добровольцев с начала специальной военной операции на территории б. УССР. За это время из республики направлены в зону СВО тысячи добровольцев, подготовленных в университете спецназа.

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