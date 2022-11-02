Грозный, 2 ноября, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об условиях набора добровольцев для участия в специальной военной операции. Он рассказал о программе подготовки в университете спецназа в Гудермесе и о полагающихся выплатах для выразивших желание стать защитниками Родины.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

Отметив, что Российский унверситет спецназа «по праву считается главной российской площадкой по подготовке добровольческих сил», Кадыров подчеркнул, что занятия с добровольцами проводят «лучшие инструкторы мира». Они делятся с бойцами всем своим опытом и профессиональными секретами и навыками, которые помогут «будущим воинам в совершенстве отточить боевое мастерство».

«Подготовительные мероприятия включают в себя курсы тактической и огневой подготовки, полевой медицины, топографии и ориентирования на местности, снайпинг, стрельбу из гранатомета и многое другое. Во время занятий для бойцов обеспечивается комфортабельное проживание с трехразовым питанием», — написал глава Чечни в своем телеграм-канале.

Что касается выплат, то, по словам Кадырова, добровольцам возмещают все расходы на дорогу до Грозного. За счет Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова их обеспечивают современной экипировкой.

«После прохождения подготовки бойцы имеют возможность заключить контракт с Министерством обороны РФ сроком на три месяца», — подчеркнул чеченский лидер.

Он также отметил, что все желающие стать добровольцами могут обратиться в мэрию Грозного либо позвонить по указанным им в посте в телеграм-канале телефонам.

Как ранее сообщалось, в Чечне формируются отряды добровольцев с начала специальной военной операции на территории б. УССР. За это время из республики направлены в зону СВО тысячи добровольцев, подготовленных в университете спецназа.