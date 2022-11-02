Нью-Йорк, США, 2 ноября, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Поставки российского сжиженного природного газа увеличились в октябре 2022 года почти до рекордного уровня, и это, по мнению Bloomberg, говорит о том, что мировым импортерам трудно снизить свою зависимость от России как основного поставщика газа в преддверии зимы.

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Экспорт СПГ из России в октябре вырос на 1,1% в годовом исчислении и достиг самого высокого уровня с марта, как следует из собранных Bloomberg данных отслеживания судов. Этот результат резко контрастирует с падением трубопроводных поставок в Европу после ухудшения отношений между Западом и Москвой.

Хотя почти половина газа, транспортируемого на судах, все еще находится в пути, данные говорят о том, что основными импортерами являются Франция, Китай и Япония. В настоящее время не введены прямые санкции в отношении российского СПГ, а рост экспорта показывает, что спрос на топливо остается высоким в ожидании того, что в зимний период увеличится потребление и сократится мировое предложение.

Некоторые правительства принимают меры для того, чтобы прекратить поставки газа из России. Например, Великобритания не импортирует СПГ из России с весны 2022 года, а с января планирует ввести официальный запрет.

Между тем, по данным трейдеров, покупатели в Китае увеличили закупки российского СПГ, чтобы воспользоваться выгодными ценами по сравнению со спотовым рынком.