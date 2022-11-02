Обнинск, Калужская область, , 11:57 — REGNUM Акция «Подари тепло солдату» проходит в отделе медиатеки центральной библиотеки Обнинска Калужской области, сообщили 2 ноября корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

В центральной библиотеки Обнинска школьники делают бумажных солдатиков в технике оригами admobninsk.ru

Вместе с сотрудником библиотеки школьники делают бумажных солдатиков в технике оригами. На обратной стороне дети пишут свои послания военнослужащим и добровольцам, участвующим в спецоперации на территории бывш. УССР. В коротких строчках слова поддержки и напутствия звучат особенно трогательно. Почти во всех письмах пожелания: «Мы ждём вас! Возвращайтесь домой живыми и с победой! Спасибо вам!»

Поделки-послания обнинских детей будут отправлены в зону специальной военной операции в посылках с гуманитарной помощью, отметили в горадминистрации.

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