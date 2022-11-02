Хабаровск, 2 ноября, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Школьники из Хабаровского края победили в конкурсе «Большая перемена».

Конкурс для школьников «Большая перемена»

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В финал Всероссийского конкурса вышли 1,5 тыс. школьников из разных уголков страны. Хабаровский край представляли семь учеников.

«Одиннадцатиклассница из Хабаровска выиграла 1 млн рублей на образование или запуск стартапа. Две ученицы 9-10 классов из краевого центра, а также десятиклассница из п. Солнечный выиграли сертификаты на сумму 200 тыс. рублей. Премии школьники направят на саморазвитие.

Ученик 9 класса из Амурска стал абсолютным победителем направления «Создавай будущее». Кроме денежной премии, он отправится в путешествие на Кольский полуостров.

Ещё две школьницы из Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре отмечены дипломами призёров конкурса. Они войдут в число участников проекта «Больше чем путешествие». Гордимся нашими школьниками!» — написал в своём телеграм-канале губернатор Михаил Дегтярев.

Как сообщало ИА REGNUM, шесть школьников Ярославской области получили по 1 млн рублей за победу во Всероссийском конкурсе «Большая перемена».