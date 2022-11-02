Донецк, 2 ноября, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Войска Донецкой Народной Республики совместно с Вооруженными силами России уничтожили за сутки до 40 боевиков ВСУ, сообщили 2 ноября в Народной милиции ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

«Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: самоходная артиллерийская установка (2С1 «Гвоздика»), один танк (Т-64БМ), шесть единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито четыре БПЛА противника. Потери в живой силе противника составили до 40 человек», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы продолжают продвижение на угледарском направлении, есть успехи и на марьинском направлении.

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