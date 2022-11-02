Москва, 2 ноября 2022, 11:45 — REGNUM Депутат Госдумы Денис Майданов («Единая Россия») предложил на уровне федерального закона запретить выступления артистов, признанных иноагентами.
Подобные артисты не должны иметь возможности выступать в эфирах радиостанций и на концертных площадка в России, убежден Майданов.
По его мнению, такие знаменитости не должны проводить концертную деятельность в стране, которую критикуют.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума регулярно вносит изменения в законодательство об иностранных агентах и расширяет ограничения на разный круг лиц.
Общественная палата предложила придать официальный статус списку запрещённых артистов.
Кроме того, депутат Госдумы Екатерина Стенякина («Единая Россия») обратилась в комиссию по государственным наградам с предложением лишить госнаград и почетных званий актеров, артистов эстрады и общественных деятелей, которые публичное высказались в негативном ключе о проведении специальной военной операции.