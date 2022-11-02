Южно-Сахалинск, , 11:45 — REGNUM Раненный в ходе спецоперации военнослужащий с Сахалина рассказал о том как проходит реабилитацию и поздравил сахалинцев с Днём народного единства. Видеообращение опубликовал телеграм-канал «Военкор_65».

Флаги ДНР и России Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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Реабилитацию военнослужащий проходит в больнице в Шахтёрске, шефство над которым взял Сахалин.

«Во время выполнения боевых задач получил ранение, нахожусь в отделении, лечусь. Тут всё хорошо. Тепло, кормят. Врачам большое спасибо, восстанавливают. Сахалин, с Днём народного единства поздравляем!» — сказал раненный боец.

Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащие из отряда «Боотур» вернулись домой после выполнения всех поставленных перед ними боевых задач.