Сеул, , 11:46 — REGNUM Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в третий раз посетил траурный алтарь, установленный в связи с гибелью людей во время давки. Об этом сообщает Yonhap News.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль Republic of Korea

2 ноября южнокорейский лидер вместе с членами кабинета министра и президентской канцелярии посетил алтарь, установленный на площади перед мэрией Сеула, возложил цветы и склонил голову в безмолвной молитве.

Юн Сок Ёль также осмотрел фотографии жертв и послания с соболезнованиями, размещенными на алтаре.

Напомним, 29 октября во время фестиваля в Сеуле в честь Хэллоуина из-за большого скопления людей образовалась давка. Это привело к трагедии, в которой погибли 156 человека, включая 26 иностранцев.

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