Оттава, 2 ноября, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Возможности Канады по обнаружению пересечения её арктических границ «очень ограничены», а данные системы нуждаются в модернизации. Об этом заявил генерал канадской армии, заместитель командующего аэрокосмической обороной Северной Америки (NORAD) Ален Пеллетье в ходе заседания постоянного комитета по национальной обороне Канады, сообщает The Epoch Times.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Канады

«Система северного предупреждения очень ограничена в своей способности фактически обнаруживать текущую угрозу, которую представляет Россия прямо сейчас и Китай в будущем», — сказал генерал Пеллетье.

По его словам, северная система предупреждения нуждается в обновлении и оснащении новыми радарами дальнего действия, чтобы знать о воздушных и космических угрозах. Он также добавил, что NORAD не ожидает обновления до 2030 года.

«Впервые в нашей коллективной истории двунациональной обороны у нас теперь есть два стратегических конкурента, Россия и Китай, оба из которых обладают ядерным оружием, а также третий участник — Северная Корея <…> Россия и Китай в последние годы вложили значительные средства в свои арктические вооруженные силы. Они модернизировали свою арктическую инфраструктуру, развернули новые ракетные системы береговой и морской обороны, модернизировали флот и увеличили количество военных учений в Арктике», — добавил генерал.

Пеллетье подчеркнул, что Канада сегодня сталкивается с угрозами со всех сторон «на 360 градусов».

Отметим, что NORAD — объединённая система аэрокосмической обороны США и Канады. Основными задачами являются обеспечение контроля воздушного и околоземного пространства Северной Америки, противовоздушной и противоракетной обороны двух стран и предупреждения о воздушно-космическом нападении. Система, которой более шести десятилетий, обнаруживает угрозы безопасности в Северной Америке, а её радар раннего предупреждения для полярного региона датируется концом 1980-х годов.

Как сообщало ИА REGNUM, начальник штаба обороны Канады генерал Уэйн Эйр заявил, что влияние Канады на внешние границы арктической территории «слабо», и в ближайшем будущем страна столкнётся со значительными проблемами со стороны как России, так и Китая.

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