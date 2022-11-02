Тбилиси, , 11:43 — REGNUM Тбилисский апелляционный суд оставил в силе приговор о назначении тюремного срока 3,5 года основателю оппозиционного телеканала «Мтавари архи» («Главный канал») Нике Гварамии. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба суда.

Ника Гварамия Иван Шилов © ИА REGNUM

Суд рассмотрел две апелляции. Защита ходатайствовала за отмену обвинительного приговора, а обвинение пыталось доказать вину главы телеканала под другим эпизодам.

Напомним, в мае 2022 года Гварамию суд признал виновным в злоупотреблении служебными полномочиями, когда тот возглавлял телеканал «Рустави 2». Его также обвиняли в растрате средств, но суд не счёл обвинения доказанными. Гварамия ранее возглавлял в Грузии минюст и минобразования, когда президентом страны был Михаил Саакашвили.