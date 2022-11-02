Казань, , 11:44 — REGNUM В Татарии по факту оказания медицинскими работниками услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили уголовное дело. Об этом 2 ноября сообщает следственное управление СКР по РТ.

Следователь Sledcom.ru

По версии следствия, в январе–октябре 2022 года беременная 32-летняя жительница Казани наблюдалась в различных медицинских организациях. С 10 по 24 октября жизнедеятельность плода прекратилась, женщина родила мертвого ребенка.

Обстоятельства трагедии устанавливают следователи.

Ранее ИА REGNUM передавало, в Иркутской области суд вынес приговор врачу перинатального центра, действия которого привели к смерти младенца.

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