Екатеринбург, , 11:54 — REGNUM В трамваях между Екатеринбургом и Верхней Пышмой теперь нельзя оплатить проезд наличными. На трамвайной линии отказались от кондукторов, сообщили журналистам в пресс-службе компании «Верхнепышминский трамвай».

Трамвай Екатеринбург — Верхняя Пышма Фото предоставлено пресс-службой УГМК

С 1 ноября в трамваях принимают только бесконтактные карты МИР, Visa или Mastercard. Также можно воспользоваться «Екартой» или Единой социальной картой. Теперь на линии будут работать контролёры. Пока они будут вести разъяснительные беседы, позже намерены выписывать штрафы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, трамваи между Екатеринбургом и Верхней Пышмой запустили 31 августа. По маршруту курсируют восемь низкопольных трамваев «Львёнок».