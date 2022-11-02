Санкт-Петербург, 2 ноября, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга поддержали изменения в действующий бюджет города на 2022 год, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Корректировка предусматривает сокращение средств на строительство метро на 17 млрд рублей в связи с невозможностью их освоения до конца текущего года.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

На рассмотрение депутатов поступили две поправки, одну из которых направил губернатор Петербурга Александр Беглов. Его представитель в Заксобрании Константин Сухенко рассказал об основных положениях поправки.

«Мы на 33,2 млрд увеличиваем доходы бюджета данной поправкой. Мы на 20,8 млрд рублей увеличиваем расходы бюджета на первоочередные задачи, стоящие перед нашим городом», — заявил Сухенко.

Таким образом, доходы бюджета Петербурга на 2022 год составят 1,107 трлн рублей, расходы — 1,066 трлн рублей. В связи с этим профицит городского бюджета составит почти 42 млрд рублей.

Помимо этого, поправка включает сокращение финансирования метрополитена на 17 млрд рублей, которые метростроители не успевают освоить до конца 2022 года. Однако, представляя поправку, Сухенко заявил, что в целом финансирование развитие метрополитена будет увеличено.

«Мы увеличиваем финансирование фактически и дальнейшее строительство и развитие метрополитена. И те, кто хотели разобраться, в чём здесь суть вот этих 14 млрд, которые мы добавляем, все это всё понимают. Это необходимо сделать», — сказал Сухенко.

«Константин Эдуардович, видно, не всё рассказал, здесь в основном вопрос возникает: почему с метрополитена сняли 17,1 млрд рублей со стройки, — отреагировал депутат от фракции «Единая Россия» Михаил Барышников. — Финансисты объясняли почему это сделали, потому что нет мощностей у строителей, не хватит сил освоить эти средства. <…> Все эти деньги направляются на закупку техники, которая крайне необходима при строительстве».

Кроме того, на закупку новых автобусов для города направят ещё 6,6 млрд рублей.

Депутат Михаил Амосов («Справедливая Россия — За Правду») выразил своё отношение к представленной поправке от губернатора города. Он отметил, что она включает сразу множество положений по расширению финансирования по различным статьям, которые относятся к разным не связанным между собой сферам.

«Я, честно говоря, совершенно в шоке от поправки. Написано, что это поправка губернатора. Ну, смотрите, здесь и увеличение расходов на приобретение автобусов, и уставной капитал «Метростроя Северной Столицы», и сокращение адресной инвестиционной программы. А как за всё это сразу голосовать?», — задался вопросом депутат.

Вместе с тем за принятие поправки проголосовали за 47 депутатов, против выступили всего пять парламентариев.

Относительно адресной инвестиционной программы бюджетно-финансовый комитет предложил перераспределение средств: снять 10 млн рублей и направить на проектирование магистрали М-32.

За эту поправку проголосовали проголосовали 46 депутатов. Против был лишь один. Проект бюджета перешёл к третьему чтению.