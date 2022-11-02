Кабул, , 11:41 — REGNUM О прибытии в Кабул очередной денежной посылки в $40 миллионов наличными в рамках гуманитарной помощи стран-доноров сообщил 2 ноября в информационном бюллетене Центральный банк Афганистана, находящийся под управлением талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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При этом ранее в Кабул прибыли две посылки $40 миллионов в виде гуманитарной помощи, которые были переданы частному коммерческому банку.

Кроме того, по данным газеты «8 Собх», точная сумма поступивших денежных средств пока не известна, однако, по сообщениям СМИ, в Афганистан прибыло не менее 13 посылок на сумму $40 миллионов и более 30 посылок на сумму $32 миллиона.

Также указыаеся, что подробной информации об использовании, этих средств, прибывающих в Кабул под видом гуманитарной помощи, не предоставили ни отправители, ни талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что замену приостановленным Катаром полётов для эвакуации афганского персонала американских войск, о которой ранее объявило катарское правительство, готов реализовать Госдеп США.