Алчевск, ЛНР, 2 ноября, 2022, 11:40 — ИА Регнум. В Алчевске обнаружена партия боеприпасов и оружия, в том числе 26 ручных противотанковых гранатометов. Об этом сообщается в телеграм-канале МВД Луганской Народной Республики.

Rusvesna.su Народная милиция ЛНР

В ходе отработки оперативной информации в районе улицы Орджоникидзе обнаружено и изъято 26 РПГ, 120 патронов калибра 5,45 мм, пять ручных гранат с запалом. Оперативную информацию о схроне боеприпасов отработали сотрудники Славяносербской исправительной колонии УИН МВД ЛНР.

Находка направлена в экспертно-криминалистический центр МВД ЛНР. По данному факту проводится проверка.