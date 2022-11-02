Аша, Челябинская область, , 11:39 — REGNUM В Челябинской области первый замглавы администрации Ашинского муниципального района отдан под суд за коррупцию. Об этом сообщает областное управление СКР.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным следствия, преступления совершались в 2020–2021 годах. Якобы обвиняемый получил взятки на сумму более 250 тыс. рублей. Деньги давал некий бизнесмен за заключение договоров на приобретение жилья для детей-сирот.

Оперативное сопровождение этого уголовного дела вели сотрудники ФСБ. Обвинительное заключение уже утверждено прокурором. Материалы направлены в суд.