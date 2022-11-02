Симферополь, 2 ноября, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Житель Феодосии предстанет перед судом по обвинению в попытке изнасилования несовершеннолетней девушки, а также совершённых в отношении нее насильственных действий сексуального характера и грабежа. Об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

Согласно версии следствия, 18 августа 17-летняя девушка в ночное время возвращалась домой с пляжа в пгт. Приморский. На тропинке ей преградил дорогу 48-летний местный житель. Он применил к ней силу и попытался изнасиловать, но девушка оказала сопротивление и начала звать на помощь. Тогда мужчина «совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера и похитил принадлежащий ей мобильный телефон», сообщили в следственных органах.

Нападавшего задержали прямо на месте преступления. Ему предъявлено обвинение, он находится в СИЗО. В ближайшее время ему предстоит предстать перед судом — материалы дела уже переданы в прокуратуру для подписания обвинительного заключения.