Калуга, , 11:37 — REGNUM В среду, 2 ноября, в Калуге стартовало первое очное мероприятие полуфинала проекта «Экософия» президентской платформы «Россия — страна возможностей» с просветительской программой Восьмого Международного слета «Друзья Заповедных островов» в рамках программы «Больше, чем путешествие». 228 конкурсантов из 39 регионов России, а также Республики Беларусь и Казахстана будут бороться за право выйти в финал и стать частью «ЭкоСборной» страны.

Экология Иван Шилов, ИА REGNUM

Первый полуфинал проекта «Экософия» проходит в Калуге со 2 по 4 ноября в отеле «Амбассадор Калуга». На участие в федеральном экологическом проекте «Экософия» подано свыше 15 000 заявок. География проекта охватывает большинство регионов России, Армению, Казахстан и Узбекистан. В первый из шести запланированных полуфиналов вышли экоактивисты направления «ЭкоСборная», набравшие по итогам отборочных испытаний онлайн-этапа самые высокие баллы.

«Несмотря на достаточно высокий проходной балл, в полуфинал нашего конкурса вышло 228 человек! Такой высокий уровень экологической грамотности и мотивации наших участников очень радует и вселяет уверенность за благополучное экологическое будущее нашей страны. Мы благодарны администрации Калужской области за предоставленные возможности и партнерам проекта, чьи экоинициативы помогли значительно расширить границы мероприятия и превратили его в значимое событие федерального уровня», — поделилась руководитель проекта «Экософия» АНО «Россия — страна возможностей» Вита Саар.

На торжественном открытии полуфинала к участникам и организаторам обратилась заместитель министра природных ресурсов и экологии Калужской области Наталья Артамонова: «Рады приветствовать вас на Калужской земле. Вопросы экологии находятся под пристальным вниманием правительства, и нам особенно приятно, что с каждым годом участие в крупных экоакциях принимают участие всё больше молодых людей и детей. Именно дети порой учат взрослых беречь и любить природу. Ваши инициативы обязательно должны реализовываться, ведь они делают нашу жизнь лучше, помогают беречь природу и сохранять её и для будущих поколений. Удачи вам!»

С напутствием к полуфиналистам также обратилась руководитель Росзаповедцентра Минприроды России Дарья Мацук: «Впереди у каждого участника полуфинала проекта «Экософия» несколько интересных дней, в рамках которых у вас будет возможность проявить свои лучшие качества и внести свой вклад в работу по сохранению природы родной страны. Это важная и почетная миссия. Желаю вам успехов!»

Руководитель отдела творческих и социальных проектов департамента проектного управления АНО «Россия — страна возможностей» Анастасия Тюрина также выступила перед участниками, остановившись на философии проекта: «Экософия — это проект не только о масштабных экологических акциях и формировании сообщества экоактивистов, он в первую очередь об обычных людях, стремящихся обрести экологическую грамотность, внедрить простые экопривычки в свой образ жизни и рассказать об этом своему окружению. Сегодня благодаря вам, самым активным участникам, мы можем смело сказать, что наша совместная программа способствует повышению уровня экологической грамотности России и мотивирует все большее количество людей задуматься об изменениях не только своей собственной жизни, но и окружающей среды».

Участников поддержал телеведущий Джон Уоррен: «На нашей планете очень много нерешенных задач, но одна из них важнее всех вместе взятых — это экология. И повлиять на судьбу планеты можем только мы вместе. Мне приятно, что и в России люди стали задумываться об этом, что подтверждает проект «Экософия». Он сплотил вокруг своей идеи вас — людей с другой философией. Верьте в свои силы, а мы верим, что у вас все обязательно получится».

Полуфиналистов ожидают конкурсные испытания, во время которых нужно будет сделать самопрезентацию, презентовать свои экоинициативы, продемонстрировать умение работать в команде, а также решать региональные экологические кейсы.

Полуфинал станет большим экологическим праздником, включающим масштабную образовательную и командообразующую программу. Конкурсанты «Экософии» примут участие в молодежной программе ППК «Российского экологического оператора» и просветительской программе Восьмого Международного слета «Друзей заповедных островов» фонда «Заповедное посольство».

«В России идет национальный проект «Экология», в рамках которого мы вносим реальный вклад в экологическое будущее России. Уменьшаем долю захоронения отходов, инвестируем в современные заводы, переходим на экологичные товары, упаковку и так далее. В проекте задействованы люди из разных сфер, от госслужащих до добровольцев. Но есть то, что нас объединяет — это общая цель. Все мы стремимся заботиться об окружающей среде. В этом смысле проект «Экософия» — это один из способов привлечь к вопросам экологии как можно больше людей, включая самых юных и начинающих экологов. Сейчас мы выводим проект на международный уровень. Полуфинал «Экософии» в Калуге собрал участников со всей России, а также из Республики Беларусь и Казахстана. Значит, у нас появится ещё больше единомышленников. И это не может не радовать нас, РЭО, как соорганизаторов «Экософии», потому что забота об экологии не знает границ», — сказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Также о проекте высказалась президент Благотворительного просветительского фонда «Заповедное посольство», директор ЭкоЦентра «Заповедники» Наталья Данилина: «Мы работаем с системой особо охраняемых природных территорий и уделяем серьезное внимание вопросам экологического просвещения. Нам особенно приятно сотрудничество с проектом «Экософия», разделяющим нашу философию и подход. Инструменты, которые активно внедряет «Экософия», так же эффективны и при нашей работе. Они очень важны для повышения уровня экологической культуры страны и представляют собой новую мощную идеологию для тех, кто работает в сфере просвещения и которую мы с удовольствием будем внедрять вместе».

Участников ждут мастер-классы, школа заповедного блогера, заповедный диктант, танцевальные флешмобы, всероссийские заповедные уроки и уроки Экософии, эколого-промышленные экспедиции, волонтерские акции и новые знакомства с единомышленниками со всей России. По итогам полуфинала 4 ноября на торжественной церемонии будут определены эколидеры, которые получат возможность бороться в финале за место в «ЭкоСборной» страны с медийной поддержкой на федеральном уровне.

Уже в день заезда делегаты приняли участие в высадке зеленых насаждений в рамках акции «Сад памяти» и вместе с представителями национального парка «Угра», бизнеса, государственных и образовательных организаций очистили берег реки Угры, поддержав акцию «Вода России». Вот как прокомментировала акцию по высадке зеленых насаждений генеральный директор АНО «Сад памяти» Ольга Степченко: «Экософия» — это не просто платформа, это уже целое сообщество, объединяющее всех неравнодушных к экологии со всей России. Этот проект про созидание, новые возможности и позитивные изменения здесь и сейчас. Участники Всероссийского движения «Волонтеры Леса» активно принимают участие в мероприятиях «Экософии» и помогают оставить наследие в виде деревьев и зелёных насаждений, которые ежедневно поглощают углеродный след и делают чистым наш воздух».

Проект «Экософия» президентской платформы «Россия — страна возможностей» стартовал в 2022 году. К инициативе, направленной на формирование и развитие экологической культуры, присоединились уже более 15 000 экоактивистов и людей, заинтересованных в экологическом образе жизни. В октябре 2022 года начала работу образовательная платформа и открылся масштабный этап проекта «Я так живу», который в игровой форме помогает легко внедрять полезные экологические привычки. Участники проходят задания, набирают баллы, чтобы в дальнейшем обменять их на полезные призы.

Участники, желающие профессионально развиваться в сфере экологии, могут войти в состав «ЭкоСборной», выбрав номинацию, соответствующую их предпринимательской или общественной деятельности. Они копят баллы и, выполняя задания, наращивают свой экорейтинг. Самые активные участники попадают в очные полуфиналы и, по их итогам — в финал «Экософии», где получат медийную поддержку своих инициатив на федеральном уровне. Присоединиться к проекту можно в любое время, зарегистрировавшись на сайте проекта экософия рф.