Москва, , 11:36 — REGNUM В Госдуме приветствовали решение в одностороннем порядке ввести безвизовый режим с дружественными странами и предложили воспользоваться опытом Санкт-Петербурга.

Алексей Нечаев Фотографии пресс-службы партии «Новые люди»

«У Санкт-Петербурга есть хороший опыт трёхдневного безвиза для иностранцев, которые прибывают к нам на круизных судах. Эту практику пора распространить и на другие регионы. И наращивать авиаперевозки с дружественными странами», — отметил лидер «Новых людей» депутат Госдумы Алексей Нечаев в телеграмм-канале.

Пока Евросоюз закрывается для граждан РФ и отказывает в визах даже оппозиционерам, государству нужно вести обратную политику, убежден лидер партии.

«Мы противостоим западным элитам, а не простым гражданам. Кстати, для недружественных стран сроки визы собираются увеличить. А для дружественных — вернуть электронную», — указал также Нечаев.

Это самый достойный ответ западной пропаганде, подчеркнул депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с МИД, МВД и ФСБ выработать предложения по установке безвизового режима для иностранцев без принципа взаимности.

В том же перечне поручений Путин распорядился представить предложения по увеличению объемов авиаперевозок между Россией и странами, не входящими в список недружественных.

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