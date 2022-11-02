Москва, 2 ноября, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Совсем скоро, 5 ноября, завершится народное голосование за лучшие инициативы Международной премии #МЫВМЕСТЕ, проводимой в поддержку волонтерской инициативы национального проекта «Образование». В 2022 году финалистов выбрали из рекордного количества заявок.

ИА REGNUM Благотворительность

В финал вышли 112 участников из 47 регионов России. Среди регионов-лидеров по количеству финалистов — Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Татария и Вологодская область. Тем временем, волонтеры продолжают осуществлять свои добрые проекты.

К примеру, семьи из разных городов ЯНАО придумали авторские спектакли. Для них родители вместе с детьми отшили десятки кукол, а затем показали постановки в местных арт-резиденциях. Добровольческий проект «Творческая лаборатория «Фамильная сказка» стартовал летом 2022 года благодаря федеральному гранту «Регион добрых дел». Сперва 15 семей познакомили с особенностями театральных кукол- взрослым и детям рассказали о них на консультациях с экспертами.

Затем участники проекта получили наборы для создания перчаточных марионеток от «Театральной мастерской «Коллаж» из Нижнего Новгорода. После этого семьи прошли мастер-классы у руководителя театра кукол из СтаврополяНатальи Ледовских и театрального экспертаЛоры Мошкиной. В итоге участники написали свои сценарии, смастерили декорации и главных героев постановок.

«Кажется, вчера семьи писали сценарии, как вдруг — премьера! Вот отец вместе с дочкой показывают сказку «Настя и пушистик», затем мы смотрим «Старорусский детектив», а после знакомимся с «Домовёнком Корей». Самое прекрасное, что сказки «зашагали» по детским садам и школам Ямала. Так что кукольное искусство в округе живёт благодаря добровольчеству!», — поделилась руководитель творческой лаборатории Екатерина Дерюшева.

Интерактивную карту инклюзивных проектов создали «Росбанк» и Impact Hub Moscow. Она помогает инклюзивным организациям решать проблемы людей из уязвимых групп. В настоящий момент на карте информация о 27 социальных предприятиях из 17 городов России. Они занимаются помощью людям с инвалидностью, старшего возраста, а также обеспечивают социальное равенство.

«На нашей карте сегодня размещены выпускники четырех потоков акселерационной программы «Начни иначе». И каждый из этих бизнесов — уникален. Например, резидентами карты стали инклюзивные мастерские из Санкт-Петербурга «Простые вещи». Это семь мастерских, где работают взрослые люди с ментальными особенностями, — прокомментировал Добро. Журналу программный директор Impact Hub Moscow Валерия Завгородняя. — «Простые вещи» развивают устойчивую систему, для того чтобы люди с ментальной инвалидностью в России могли работать на оплачиваемой работе и жить нормальную жизнь, не оставаясь в изоляции».

Волонтёры из Санкт-Петербурга придумали, что делать с тыквами после Хэллоуина. Они помогутспасти животных. С 1 по 5 ноября благотворительный магазин «Спасибо!» примет в дар тыквы, которые остались после праздника. Бахчевые отправятся в центр реабилитации диких животных «Сирин» на лакомства для барсуков, лис и медведей и в детскую академию «Рутения» для спасенных из проката и спорта лошадей. А жителей столицы фонд «РЭЙ» приглашает на фестиваль «Тыквы и коты». Он пройдёт 4 ноября центре «Благосфера». Здесь можно будет взять пушистого друга из приютов. Котов отдадут бесплатно по договору ответственного содержания и вручат подарки от спонсоров. Все животные социализированы, чипированы, вакцинированы и стерилизованы. Также на фестивале запланированы лекции от зоопсихологов, мастер-классы и ярмарка товаров. Все вырученные средства и подарки (корм и лекарства) отправятся на помощь бездомным животным в подмосковные приюты.

Участники «Школы волонтёров наследия» благоустроили территорию церкви Покрова Пресвятой Богородицы в селе Ширинье Ярославской области. Добровольцами стали студенты и представители старшего поколения из 14 регионов страны. За три дня участники «Школы волонтёров наследия» собрали и вывезли старый кирпич, очистили от ржавчины металлические конструкции, сфотографировали поврежденные элементы храма и подготовили подробное описание памятника для паспорта. Это необходимо, чтобы составить документ на объект культурного наследия.

«Меня просто «тянет» к старинным зданиям. Когда увидела объявление на ДОБРО. РФ, сразу подала заявку, — рассказала Добро. Журналу одна из волонтёров, студентка Алёна Ладошина, будущий преподаватель ИЗО и дефектолог. — Больше всего мне понравилась дружеская атмосфера в нашей команде. За эти три дня мы очень сблизились».

Чтобы прикоснуться к памятнику архитектуры XVIII века, добровольцы прошли обучение. Весной 2023 года восстановительные работы продолжат профессиональные реставраторы. В этом году участники «Школы волонтёров наследия» помогли сохранить объекты культурного наследия в пяти регионах России. В планах — работы в ещё пяти субъектах.

Как сообщалоИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Образование», в России создана единая информационная система добровольчества, работают центры поддержки и проводятся обучающие курсы.

Победителей голосования объявят в декабре на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, приуроченном к Международному дню волонтёра, который пройдет 5−7 декабря 2022 года в Москве. Они получат грант на реализацию своего проекта, медиасопровождение от АНО «Национальные приоритеты» в 2023 году, продвижение на форумах, размещение на платформеДОБРО. РФ, в социальных сетях и на других площадках партнёров Премии.

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