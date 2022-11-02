Кабул, 2 ноября, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Замену приостановленных Катаром полётов для эвакуации афганского персонала американских войск, о которой ранее объявило катарское правительство, готов реализовать Госдеп США. Об этом 2 ноября сообщает афганская газета «8 Собх».

U. S. Department of State Нед Прайс

Уточняется, что ранее об этом заявил на пресс-конференции официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс, отметивший, что Вашингтон вместе с Катаром в преддверии чемпионата мира работал над тем, чтобы устранить любые возможные логистические сбои.

«Мы по-прежнему готовы выполнить эту важную задачу с помощью альтернативных механизмов, если это необходимо», — сказал он.

При этом официальный представитель Госдепам уточнил, что рейсы по эвакуации и переселению из Кабула продолжаются.

Отметим, ранее были опубликованы сообщения о том, что правительство Катара приняло решение прекратить эвакуационные рейсы из Афганистана в связи с играми чемпионата мира по футболу до конца этого года, что вызвало беспокойство у афганских граждан, желающих отправиться в США.