Москва, , 11:33 — REGNUM Строительство в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях является самым большим строительным проектом России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября, об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе «правительственного часа» в Совфеде.

Марат Хуснуллин Government.ru

«Могу сказать, что сегодня на новых территориях работает 44 тысячи строителей. Это самый большой строительный проект страны», — сказал он.

Хуснуллин отметил, что 3,5 тысячи объектов восстановлены, уже 6200 объектов находятся в работе. Вице-премьер РФ пояснил, что планы корректирует оперативная обстановка.

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