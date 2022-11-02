Джакарта, , 11:32 — REGNUM Министр обороны Индонезии Прабово Субианто заявил, что готовит ряд мер в качестве превентивной меры против северокорейских ракет, сообщает CNN Indonesia.

Запуск баллистической ракеты. КНДР Egloos.com

Министерство надеется, что Северная Корея не выпустит ракеты по Индонезии.

«Да, мы надеемся, что этого, конечно, не произойдет. Мы принимаем меры, чтобы быть бдительными», — заявил Прабово Субианто на выставке JI Expo в Джакарте.

Министр подчеркнул, что политическая позиция Индонезии на международной арене по-прежнему придерживается принципа свободной торговли. Индонезия всегда позиционировала себя в качестве посредника в международных конфликтах.

«Мы беспристрастны, мы дружелюбны со всеми странами», — заявил Прабово Субианто.

Напомним, ранее Северная Корея выпустила баллистические ракеты по ряду регионов Восточной Азии. КНДР выпустила десять ракет по южнокорейской территории. Президент Южной Кореи призвал военных быть готовыми к дополнительным провокациям со стороны Северной Кореи.