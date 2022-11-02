Москва, , 11:31 — REGNUM Сегодня, 2 ноября, цены на нефть подрастают на утренних торгах на 0,6% к отметке в $97,00 за баррель Brent. Рубль теряет 0,5% в очередной раз подойдя к примелькавшейся отметке 61,50 за доллар, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик TeleTrade Алексей Федоров.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Можно сказать, что ничего необычного пока не происходит, рынки спокойно и сосредоточенно готовятся к главному событию этой недели, публикации итогов заседания ФРС сегодня вечером.

От американского финансового регулятора ждут повышения учетной ставки на 0,75 процентных пункта и намеков о смягчении траектории повышения учетной ставки начиная с декабря, потому как американская, да и вся мировая экономика через данные по деловой активности (PMI) за октябрь подает сигналы бедствия.

Если ФРС США не оправдает надежд инвесторов, весенние распродажи на финансовых рынках покажутся легкой прогулкой по сравнению с тем, что произойдет в ноябре–декабре.

Собственно, заседание ФРС, это определяющее события для фондовых индексов и сырьевого рынка, в том числе и нефти, на весь ноябрь.

Что касается курса рубля, то для него не менее важной окажется и комбинация из промежуточных выборов в США, 8 ноября и саммита G20 15–16 ноября в Индонезии.

Если улучшение позиций Республиканской партии в Палате представителей Конгресса США сделает американскую администрацию более сговорчивой, то уже к середине ноября появятся предпосылки для выхода ситуации в б. УССР в переговорную фазу, с соответствующим ростом спроса в России на американские доллары и евро, под возможный выпуск средств нерезидентов из недружественных стран.

Таким образом, ноябрь можно назвать рецессионным месяцем, где негативные макроэкономические тенденции, усилившись из-за решений ФРС спровоцируют серьезное снижение иностранных фондовых индексов и цен на нефть к отметкам в $75-80 за баррель Brent.

А потенциальная геополитическая разрядка на территории б. УССР, немного приоткроет российскую финансовую систему для этого внешнего негатива, отправив рубль к концу месяца к отметкам 70-75 за доллар в очередной раз подтвердив репутацию ноября, как самого худшего для российской валюты месяца», — дал прогноз эксперт.

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