Чебоксары, 2 ноября, 2022, 11:31 — ИА Регнум. В Чувашии общий размер годовой финансовой поддержки мобилизованных оценивается почти в 400 млн рублей. По линии ГКЧС из резервного фонда направлено 96 млн рублей «в целях обеспечения проведения частичной мобилизации», сообщили ИА REGNUM в администрации главы республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

Глава Чувашии Олег Николаев, подводя итоги частичной мобилизации, заявил, что в республике она прошла «достаточно ровно», «на высоком уровне, все целевые показатели достигнуты».

«Главное, она проведена таким образом, чтобы сохранить динамику и реализацию задач социально-экономического развития республики», — сказал Олег Николаев

По данным властей, ГКЧС из резервного фонда регионального правительства выделено 96 млн рублей «в целях обеспечения проведения в Чувашии частичной мобилизации». Отмечается, что военкомат определили перечень необходимого снаряжения и экипировки: разгрузка тактическая, перчатки с защитой, набор наколенников и налокотников, спальные мешки, балаклавы, кнопочные телефоны, сапоги ЭВА (утеплённые), аптечки первой помощи, коврики.

«Контракты с поставщиками заключены, поставка товара осуществляется с соблюдением сроков и условиям контрактов», — говорится в сообщении.

С 8 октября по 25 октября в учебные центры в Ульяновске и Казани переданы мобилизованным сапоги, спальные мешки, мобильные телефоны, перчатки, балаклавы, коврики.

Ещё 32 млн рублей перечислено в благотворительным фонд «Перле» в рамках акции «Своих не бросаем».

«Эти средства будут направлены на закупку дополнительного снаряжения для наших ребят по согласованию с командованием воинских подразделений, где они проходят слаживание. В основном, это тепловизоры, квадрокоптеры и оптика», — пояснил глава Чувашии.

В целом за счёт средств республиканского бюджета по принятым решениям на реализацию мер поддержки мобилизованных общий объем расходов оценивается порядка 391,3 млн рублей в год. По данным властей, в Чувашии принято порядка 15 региональных мер поддержки членов семей лиц, призванных на военную службу по мобилизации.

Напомним, что в Чувашии идёт работа с обращениями от желающих стать добровольцами и участвовать в специальной военной операции. По состоянию на 30 октября через «Госуслуги» поступило 610 заявлений о записи в добровольцы.

Как сообщало ИА REGNUM, Чувашия также помогает в восстановлении Донбасса. Ранее чувашские строители взяли обязательства по восстановлению десяти многоквартирных домов в Мариуполе, энергетики помогают наладить энергоснабжение, идёт поставка окон и дверей для жилого фонда.

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