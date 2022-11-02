Москва, , 11:30 — REGNUM Для того, чтобы мотивировать жителей РФ к оптимизации личных расходов, и прежде всего для автоматизации процесса накопления, необходимо создать такие условия банковских вкладов, когда небогатые люди будут заинтересованы как можно дольше держать вклад действующим. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова. Так она прокомментировала новость о том, что большая часть жителей РФ не увидела смысла в предложенных Банком России «вкладах для небогатых» — ключевая ставка + 1 процентный пункт.

Банк Wallspaper.ru

«Идея повышения привлекательности банковских вкладов для населения с низкими доходами очень важна для общества и государства, — сказала Степанова. — Таким образом государство пытается привить привычку накопления, инвестирования, создания финансовой «подушки безопасности» даже при минимальных доходах семьи. Однако пока не повысится уровень финансовой грамотности и инвестиционной культуры, не стоит рассчитывать, что семьи с низкими доходами начнут открывать банковские вклады. Бедные люди часто откладывают инвестиционный процесс на будущее, считая оправданным начинать лишь с определенной стартовой суммы денег. В итоге не начинают никогда, так как всё время ждут подходящего момента — накопления первоначального капитала, получения дохода, повышения зарплаты, смены работы и прочего».

По ее словам, государству нужно прививать гражданам с низкими доходами привычку регулярно откладывать деньги, планировать инвестиции, а не предоставлять им льготные условия банковских депозитов, субсидируемые бюджетной и банковской системами на постоянной основе.

«Для этого в семейном бюджете должна появиться позиция «инвестиционные расходы», — сказала экономист. — А для этого необходимо создать такие условия банковских вкладов, когда небогатые люди будут заинтересованы как можно дольше держать вклад действующим и вносить на него сбережения пусть минимальными суммами, но регулярно. Например, вклады с прогрессивной во времени процентной ставкой или повышение банковской ставки при условии регулярного пополнения вклада могли бы способствовать цели создания личного резервного фонда семьи с невысокими доходами».

Кроме того, как полагает Степанова, стоит рассмотреть возможность разыгрывать среди бедных домохозяйств право открыть сберегательный счет на сверхвыгодных условиях.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин заявил, что предложенные Центральным банком РФ вклады для небогатых жителей не станут особенно востребованными.

Читайте ранее в этом сюжете: «Вклады для небогатых» не станут особенно популярны в РФ — экономист