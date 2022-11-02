Уфа, , 11:41 — REGNUM Комитет Башкирии по делам ЮНЕСКО пополнился новыми членами. Соответствующий указ главы региона опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Геопарк Янган-Тау (Башкортостан) Mnr.gov.ru

Согласно документу, в состав комитета были включены новые члены: заместитель директора автономной некоммерческой организации «Центр развития туризма Башкирии» Артур Идельбаев, директор санатория «Янган-Тау» Альфред Акбашев, директор геопарка «Торатау» Саида Суворова, директор национального парка «Башкирия» Владимир Кузнецов, директор государственного природного заповедника «Шульган-Таш» Михаил Косарев.

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