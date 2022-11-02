Симферополь, 2 ноября 2022, 11:29 — REGNUM Глава Республики Крым Сергей Аксёнов выразил благодарность сотрудникам ФСБ России в связи с предотвращённой диверсией на объектах энергетической инфраструктуры полуострова. Обращение он опубликовал 2 ноября в телеграм-канале.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября ФСБ сообщило о задержании жителя территории бывш. УССР, готовившего крупный подрыв ЛЭП. У мужчины изъяли три взрывных устройства, схему расположения ЛЭП. Возбуждено уголовное дело.
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