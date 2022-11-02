Симферополь, 2 ноября, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Глава Республики Крым Сергей Аксёнов выразил благодарность сотрудникам ФСБ России в связи с предотвращённой диверсией на объектах энергетической инфраструктуры полуострова. Обращение он опубликовал 2 ноября в телеграм-канале.

Glava.rk.gov.ru Сергей Аксёнов

«Сотрудниками Федеральной службы безопасности предотвращен теракт на одном из энергообъектов Республики Крым. [Киевский] террорист задержан, у него изъяты взрывные устройства. Благодарю ФСБ за эффективное выполнение задач по обеспечению безопасности нашего региона», — написал глава Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября ФСБ сообщило о задержании жителя территории бывш. УССР, готовившего крупный подрыв ЛЭП. У мужчины изъяли три взрывных устройства, схему расположения ЛЭП. Возбуждено уголовное дело.