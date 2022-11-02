Денис Абрамов, 2 ноября 2022, 14:16 — REGNUM По инициативе общественной организации «Рокот» по всей России организовываются курсы начальной военной подготовки (НВП). На базе Минераловодского военно-спортивного клуба «Уруз» энтузиасты, ветераны боевых действий, сотрудники МЧС, медики проводят курсы НВП для жителей Кавминвод.

С начала специальной военной операции возрос спрос на курсы военной подготовки
С начала специальной военной операции возрос спрос на курсы военной подготовки
Денис Абрамов © ИА REGNUM

В программе — элементы боевого слаживания, штурм зданий, первая медицинская помощь, действия в группе, вызов огня по координатам противника и многое другое. Занятия проходят бесплатно, а присоединиться может любой желающий. Занятия проводятся как в учебном классе, так и на полигоне.

По инициативе общественной организации «Рокот» по всей России организовываются курсы начальной военной подготовки
По инициативе общественной организации «Рокот» по всей России организовываются курсы начальной военной подготовки
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Обмундирование курсанта
Обмундирование курсанта
Денис Абрамов © ИА REGNUM
В Минеральных Водах курсы начальной военной подготовки организовали на базе военно-спортивного клуба «Уруз»
В Минеральных Водах курсы начальной военной подготовки организовали на базе военно-спортивного клуба «Уруз»
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Курсы НВП проводят энтузиасты, ветераны боевых действий, сотрудники МЧС, медики
Курсы НВП проводят энтузиасты, ветераны боевых действий, сотрудники МЧС, медики
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Многие из курсантов не имеют ни малейшего стрелкового опыта
Многие из курсантов не имеют ни малейшего стрелкового опыта
Денис Абрамов © ИА REGNUM
В программе — элементы боевого слаживания, штурм зданий, первая медицинская помощь, действия в группе, вызов огня по координатам противника и многое другое.
В программе — элементы боевого слаживания, штурм зданий, первая медицинская помощь, действия в группе, вызов огня по координатам противника и многое другое.
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Опытные инструкторы знакомят курсантов с оружием
Опытные инструкторы знакомят курсантов с оружием
Денис Абрамов © ИА REGNUM
На данный момент обучение проходят порядка 20 курсантов
На данный момент обучение проходят порядка 20 курсантов
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Занятия проводятся как в учебном классе, так и на полигоне.
Занятия проводятся как в учебном классе, так и на полигоне.
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Курсантам объясняют азы оказания первой медицинской помощи в полевых условиях
Курсантам объясняют азы оказания первой медицинской помощи в полевых условиях
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Оказание первой медицинской помощи раненому
Оказание первой медицинской помощи раненому
Денис Абрамов © ИА REGNUM

«Я работаю в МЧС и, будучи в Дагестане в командировке, узнал от коллег об инициативе «Рокота», многое из необходимого для таких курсов у нас есть. Собрались, подумали, дополнительно пригласили инструкторов, и сейчас у нас порядка 20 курсантов», — рассказал руководитель клуба «Уруз» Сергей Есаулов.

Задача инструкторов — научить бойцов выживать в трудных условиях
Задача инструкторов — научить бойцов выживать в трудных условиях
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Курсы начальной военной подготовки на базе Минераловодского военно-спортивного клуба «Уруз»
Курсы начальной военной подготовки на базе Минераловодского военно-спортивного клуба «Уруз»
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Занятие по тактической стрельбе
Занятие по тактической стрельбе
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Курсантов объединяет стремление освоить курсы начальной военной подготовки, чтобы быть готовыми защитить Родину
Курсантов объединяет стремление освоить курсы начальной военной подготовки, чтобы быть готовыми защитить Родину
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Курсы начальной военной подготовки на базе Минераловодского военно-спортивного клуба «Уруз»
Курсы начальной военной подготовки на базе Минераловодского военно-спортивного клуба «Уруз»
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Занятие по тактической стрельбе
Занятие по тактической стрельбе
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Курсы начальной военной подготовки на базе Минераловодского военно-спортивного клуба «Уруз»
Курсы начальной военной подготовки на базе Минераловодского военно-спортивного клуба «Уруз»
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Занятие по тактической стрельбе
Занятие по тактической стрельбе
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Инструкторы клуба стараются дать всё необходимое, что в будущем позволит бойцу выполнить боевую задачу
Инструкторы клуба стараются дать всё необходимое, что в будущем позволит бойцу выполнить боевую задачу
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Курсы начальной военной подготовки на базе Минераловодского военно-спортивного клуба «Уруз»
Курсы начальной военной подготовки на базе Минераловодского военно-спортивного клуба «Уруз»
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Занятие по тактической стрельбе
Занятие по тактической стрельбе
Денис Абрамов © ИА REGNUM

Минимальный срок подготовки пехотинца — два месяца, инструкторы клуба стараются дать всё необходимое, что в будущем позволит бойцу выполнить боевую задачу.

Тактическая стрельба
Тактическая стрельба
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Организаторам курса НВП помогают магазины снаряжения, волонтёры, но всё же ещё очень многого не хватает
Организаторам курса НВП помогают магазины снаряжения, волонтёры, но всё же ещё очень многого не хватает
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Занятие по тактической стрельбе
Занятие по тактической стрельбе
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Курсы начальной военной подготовки на базе Минераловодского военно-спортивного клуба «Уруз»
Курсы начальной военной подготовки на базе Минераловодского военно-спортивного клуба «Уруз»
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Курсы начальной военной подготовки на базе Минераловодского военно-спортивного клуба «Уруз»
Курсы начальной военной подготовки на базе Минераловодского военно-спортивного клуба «Уруз»
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Курсы начальной военной подготовки на базе Минераловодского военно-спортивного клуба «Уруз»
Курсы начальной военной подготовки на базе Минераловодского военно-спортивного клуба «Уруз»
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Минимальный срок подготовки пехотинца — два месяца
Минимальный срок подготовки пехотинца — два месяца
Денис Абрамов © ИА REGNUM

«Ну вот представьте: приходит мобилизованный, а у него вес под 100 кг, ему похудеть нужно для начала — вот и гоняем. Мы готовы дать навыки и знания, но человек должен быть готов их усвоить и применить, случайных людей здесь нет. Я бы хотел, чтобы эту инициативу поддержало государство, по сути, мы сейчас выполняем функции ДОСААФ, много чего не хватает, помогают магазины снаряжения, волонтеры из Кисловодска медицину нам дали. Надеемся, что и Министерство обороны обратит внимание на эту всероссийскую инициативу», — добавляет Есаулов.

Передвижение в группе
Передвижение в группе
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Курсы начальной военной подготовки на базе Минераловодского военно-спортивного клуба «Уруз»
Курсы начальной военной подготовки на базе Минераловодского военно-спортивного клуба «Уруз»
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Маскировка бойца на местности
Маскировка бойца на местности
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Оказание первой медицинской помощи раненому
Оказание первой медицинской помощи раненому
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Курсы начальной военной подготовки на базе Минераловодского военно-спортивного клуба «Уруз»
Курсы начальной военной подготовки на базе Минераловодского военно-спортивного клуба «Уруз»
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Маскировка бойца на местности
Маскировка бойца на местности
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Отдых после занятий
Отдых после занятий
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Занятия курса НВП проходят абсолютно бесплатно, попасть на курс может любой желающий
Занятия курса НВП проходят абсолютно бесплатно, попасть на курс может любой желающий
Денис Абрамов © ИА REGNUM

Инициативу поддержал глава Минераловодского городского округа Вячеслав Сергиенко:

«Даже в мирное время — это важные элементы, ведь каждый из нас может быть призван на защиту Родины. Рад, что для наших жителей проводятся такие занятия. Отмечаем, что с каждым занятием желающих принять участие всё больше».