Денис Абрамов,
2 ноября 2022, 14:16 — REGNUM По инициативе общественной организации «Рокот» по всей России организовываются курсы начальной военной подготовки (НВП). На базе Минераловодского военно-спортивного клуба «Уруз» энтузиасты, ветераны боевых действий, сотрудники МЧС, медики проводят курсы НВП для жителей Кавминвод.
С начала специальной военной операции возрос спрос на курсы военной подготовки
Денис Абрамов © ИА REGNUM
В программе — элементы боевого слаживания, штурм зданий, первая медицинская помощь, действия в группе, вызов огня по координатам противника и многое другое. Занятия проходят бесплатно, а присоединиться может любой желающий. Занятия проводятся как в учебном классе, так и на полигоне.
По инициативе общественной организации «Рокот» по всей России организовываются курсы начальной военной подготовки
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Обмундирование курсанта
Денис Абрамов © ИА REGNUM
В Минеральных Водах курсы начальной военной подготовки организовали на базе военно-спортивного клуба «Уруз»
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Курсы НВП проводят энтузиасты, ветераны боевых действий, сотрудники МЧС, медики
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Многие из курсантов не имеют ни малейшего стрелкового опыта
Денис Абрамов © ИА REGNUM
В программе — элементы боевого слаживания, штурм зданий, первая медицинская помощь, действия в группе, вызов огня по координатам противника и многое другое.
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Опытные инструкторы знакомят курсантов с оружием
Денис Абрамов © ИА REGNUM
На данный момент обучение проходят порядка 20 курсантов
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Занятия проводятся как в учебном классе, так и на полигоне.
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Курсантам объясняют азы оказания первой медицинской помощи в полевых условиях
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Оказание первой медицинской помощи раненому
Денис Абрамов © ИА REGNUM
«Я работаю в МЧС и, будучи в Дагестане в командировке, узнал от коллег об инициативе «Рокота», многое из необходимого для таких курсов у нас есть. Собрались, подумали, дополнительно пригласили инструкторов, и сейчас у нас порядка 20 курсантов», — рассказал руководитель клуба «Уруз» Сергей Есаулов.
Задача инструкторов — научить бойцов выживать в трудных условиях
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Курсы начальной военной подготовки на базе Минераловодского военно-спортивного клуба «Уруз»
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Занятие по тактической стрельбе
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Курсантов объединяет стремление освоить курсы начальной военной подготовки, чтобы быть готовыми защитить Родину
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Курсы начальной военной подготовки на базе Минераловодского военно-спортивного клуба «Уруз»
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Занятие по тактической стрельбе
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Курсы начальной военной подготовки на базе Минераловодского военно-спортивного клуба «Уруз»
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Занятие по тактической стрельбе
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Инструкторы клуба стараются дать всё необходимое, что в будущем позволит бойцу выполнить боевую задачу
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Курсы начальной военной подготовки на базе Минераловодского военно-спортивного клуба «Уруз»
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Занятие по тактической стрельбе
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Минимальный срок подготовки пехотинца — два месяца, инструкторы клуба стараются дать всё необходимое, что в будущем позволит бойцу выполнить боевую задачу.
Тактическая стрельба
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Организаторам курса НВП помогают магазины снаряжения, волонтёры, но всё же ещё очень многого не хватает
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Занятие по тактической стрельбе
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Курсы начальной военной подготовки на базе Минераловодского военно-спортивного клуба «Уруз»
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Курсы начальной военной подготовки на базе Минераловодского военно-спортивного клуба «Уруз»
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Курсы начальной военной подготовки на базе Минераловодского военно-спортивного клуба «Уруз»
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Минимальный срок подготовки пехотинца — два месяца
Денис Абрамов © ИА REGNUM
«Ну вот представьте: приходит мобилизованный, а у него вес под 100 кг, ему похудеть нужно для начала — вот и гоняем. Мы готовы дать навыки и знания, но человек должен быть готов их усвоить и применить, случайных людей здесь нет. Я бы хотел, чтобы эту инициативу поддержало государство, по сути, мы сейчас выполняем функции ДОСААФ, много чего не хватает, помогают магазины снаряжения, волонтеры из Кисловодска медицину нам дали. Надеемся, что и Министерство обороны обратит внимание на эту всероссийскую инициативу», — добавляет Есаулов.
Передвижение в группе
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Курсы начальной военной подготовки на базе Минераловодского военно-спортивного клуба «Уруз»
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Маскировка бойца на местности
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Оказание первой медицинской помощи раненому
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Курсы начальной военной подготовки на базе Минераловодского военно-спортивного клуба «Уруз»
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Маскировка бойца на местности
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Отдых после занятий
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Занятия курса НВП проходят абсолютно бесплатно, попасть на курс может любой желающий
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Инициативу поддержал глава Минераловодского городского округа Вячеслав Сергиенко:
«Даже в мирное время — это важные элементы, ведь каждый из нас может быть призван на защиту Родины. Рад, что для наших жителей проводятся такие занятия. Отмечаем, что с каждым занятием желающих принять участие всё больше».