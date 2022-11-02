2 ноября 2022 | Время чтения 2 мин

Денис Абрамов, , 14:16 — REGNUM По инициативе общественной организации «Рокот» по всей России организовываются курсы начальной военной подготовки (НВП). На базе Минераловодского военно-спортивного клуба «Уруз» энтузиасты, ветераны боевых действий, сотрудники МЧС, медики проводят курсы НВП для жителей Кавминвод.

С начала специальной военной операции возрос спрос на курсы военной подготовки Денис Абрамов © ИА REGNUM

В программе — элементы боевого слаживания, штурм зданий, первая медицинская помощь, действия в группе, вызов огня по координатам противника и многое другое. Занятия проходят бесплатно, а присоединиться может любой желающий. Занятия проводятся как в учебном классе, так и на полигоне.

По инициативе общественной организации «Рокот» по всей России организовываются курсы начальной военной подготовки Денис Абрамов © ИА REGNUM

Обмундирование курсанта Денис Абрамов © ИА REGNUM

В Минеральных Водах курсы начальной военной подготовки организовали на базе военно-спортивного клуба «Уруз» Денис Абрамов © ИА REGNUM

Курсы НВП проводят энтузиасты, ветераны боевых действий, сотрудники МЧС, медики Денис Абрамов © ИА REGNUM

Многие из курсантов не имеют ни малейшего стрелкового опыта Денис Абрамов © ИА REGNUM

В программе — элементы боевого слаживания, штурм зданий, первая медицинская помощь, действия в группе, вызов огня по координатам противника и многое другое. Денис Абрамов © ИА REGNUM

Опытные инструкторы знакомят курсантов с оружием Денис Абрамов © ИА REGNUM

На данный момент обучение проходят порядка 20 курсантов Денис Абрамов © ИА REGNUM

Занятия проводятся как в учебном классе, так и на полигоне. Денис Абрамов © ИА REGNUM

Курсантам объясняют азы оказания первой медицинской помощи в полевых условиях Денис Абрамов © ИА REGNUM

Оказание первой медицинской помощи раненому Денис Абрамов © ИА REGNUM

«Я работаю в МЧС и, будучи в Дагестане в командировке, узнал от коллег об инициативе «Рокота», многое из необходимого для таких курсов у нас есть. Собрались, подумали, дополнительно пригласили инструкторов, и сейчас у нас порядка 20 курсантов», — рассказал руководитель клуба «Уруз» Сергей Есаулов.

Задача инструкторов — научить бойцов выживать в трудных условиях Денис Абрамов © ИА REGNUM

Курсы начальной военной подготовки на базе Минераловодского военно-спортивного клуба «Уруз» Денис Абрамов © ИА REGNUM

Занятие по тактической стрельбе Денис Абрамов © ИА REGNUM

Курсантов объединяет стремление освоить курсы начальной военной подготовки, чтобы быть готовыми защитить Родину Денис Абрамов © ИА REGNUM

Курсы начальной военной подготовки на базе Минераловодского военно-спортивного клуба «Уруз» Денис Абрамов © ИА REGNUM

Занятие по тактической стрельбе Денис Абрамов © ИА REGNUM

Курсы начальной военной подготовки на базе Минераловодского военно-спортивного клуба «Уруз» Денис Абрамов © ИА REGNUM

Занятие по тактической стрельбе Денис Абрамов © ИА REGNUM

Инструкторы клуба стараются дать всё необходимое, что в будущем позволит бойцу выполнить боевую задачу Денис Абрамов © ИА REGNUM

Курсы начальной военной подготовки на базе Минераловодского военно-спортивного клуба «Уруз» Денис Абрамов © ИА REGNUM

Занятие по тактической стрельбе Денис Абрамов © ИА REGNUM

Минимальный срок подготовки пехотинца — два месяца, инструкторы клуба стараются дать всё необходимое, что в будущем позволит бойцу выполнить боевую задачу.

Тактическая стрельба Денис Абрамов © ИА REGNUM

Организаторам курса НВП помогают магазины снаряжения, волонтёры, но всё же ещё очень многого не хватает Денис Абрамов © ИА REGNUM

Занятие по тактической стрельбе Денис Абрамов © ИА REGNUM

Курсы начальной военной подготовки на базе Минераловодского военно-спортивного клуба «Уруз» Денис Абрамов © ИА REGNUM

Курсы начальной военной подготовки на базе Минераловодского военно-спортивного клуба «Уруз» Денис Абрамов © ИА REGNUM

Курсы начальной военной подготовки на базе Минераловодского военно-спортивного клуба «Уруз» Денис Абрамов © ИА REGNUM

Минимальный срок подготовки пехотинца — два месяца Денис Абрамов © ИА REGNUM

«Ну вот представьте: приходит мобилизованный, а у него вес под 100 кг, ему похудеть нужно для начала — вот и гоняем. Мы готовы дать навыки и знания, но человек должен быть готов их усвоить и применить, случайных людей здесь нет. Я бы хотел, чтобы эту инициативу поддержало государство, по сути, мы сейчас выполняем функции ДОСААФ, много чего не хватает, помогают магазины снаряжения, волонтеры из Кисловодска медицину нам дали. Надеемся, что и Министерство обороны обратит внимание на эту всероссийскую инициативу», — добавляет Есаулов.

Передвижение в группе Денис Абрамов © ИА REGNUM

Курсы начальной военной подготовки на базе Минераловодского военно-спортивного клуба «Уруз» Денис Абрамов © ИА REGNUM

Маскировка бойца на местности Денис Абрамов © ИА REGNUM

Оказание первой медицинской помощи раненому Денис Абрамов © ИА REGNUM

Курсы начальной военной подготовки на базе Минераловодского военно-спортивного клуба «Уруз» Денис Абрамов © ИА REGNUM

Маскировка бойца на местности Денис Абрамов © ИА REGNUM

Отдых после занятий Денис Абрамов © ИА REGNUM

Занятия курса НВП проходят абсолютно бесплатно, попасть на курс может любой желающий Денис Абрамов © ИА REGNUM

Инициативу поддержал глава Минераловодского городского округа Вячеслав Сергиенко:

«Даже в мирное время — это важные элементы, ведь каждый из нас может быть призван на защиту Родины. Рад, что для наших жителей проводятся такие занятия. Отмечаем, что с каждым занятием желающих принять участие всё больше».