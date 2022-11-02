Владикавказ, , 11:27 — REGNUM В Северной Осетии завершаются работы по благоустройству территории возле Свято-Вознесенского собора в городе Алагире. Проект стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. На его реализацию направили 85 млн рублей, сообщил глава республики Сергей Меняйло.

Благоустройство в Северной Осетии Телеграм-канал главы РСО-Алании Сергея Меняйло

В настоящее время ведутся работы по реконструкции центральной зоны отдыха у собора. Будут установлены скамейки, проложены тротуары, оборудованы спортивная и детская площадки. Помимо этого, будут созданы сквер с беседками в форме традиционных осетинских фамильных башен, кафе и летний кинотеатр. Объект должен быть завершен до конца 2022 года.

По его словам, всего в республике по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году будут благоустроены 42 общественные территории и 74 двора. А в ближайший год в порядок будут приведены 225 общественных и 413 дворовых территорий.