Донецк, 2 ноября, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Союзные силы продолжают продвижение на угледарском направлении, есть успехи и на марьинском направлении. Об этом 2 ноября сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«Если брать угледарское направление, то наши подразделения продолжают продвижение, продолжаются бои за Павловку, в районе Новомихайловки тоже продолжается продвижение», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, дальнейшая цель — Константиновка, которая является важным логистическим центром.

На марьинском направлении также фиксируются определенные успехи, подчеркнул Пушилин.